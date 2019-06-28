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Yelkencilerden Çanakkale Şehitler Abidesi fotoğrafıyla dünya üçüncülüğü

2 saat önce

Optimist Milli Takım, 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen fotoğraf yarışmasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeki fotoğrafla 3'üncülük elde etti.

Yelkencilerden Çanakkale Şehitler Abidesi fotoğrafıyla dünya üçüncülüğü, System.String[]
Optimist Milli Takım, 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen fotoğraf yarışmasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeki fotoğrafla 3'üncülük elde etti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, medya sorumlusu Sedat Yılmaz'ın Optimist Milli Takım sporcularını Çanakkale Şehitler Abidesi'nde çektiği ve 64 ülkenin katıldığı yarışmada "Bermuda" isimle fotoğrafıyla üçüncü oldu.
Yarışmada birinci Cayman Adaları olurken ikinciliği ise Uruguay elde etti.
Yarışmanın ödül töreni, 6-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Antigua ve Barbuda'da yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Sedat Yılmaz, Dünya Şampiyonası, Çanakkale, Güncel
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