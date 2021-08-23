TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı

Kazananlara ödül ve madalyalarını Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı , Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanı Orkun Artar, Yarış Komite Başkanı Ergin Özden, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Türkiye Yelken Federasyon Başkanı Özlem Akdurak tarafından verildi. TYF 2021 Funboard Slalom Ligi 3'üncü Ayak Yarışı 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde Urla'da yapılacak.

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