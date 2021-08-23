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TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı - Son Dakika

TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı

23.08.2021 14:22
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Vakkorama Watersports Championship Funboard Slalom Ligi 2'nci Ayak Yarışı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Vakkorama Watersports Championship Funboard Slalom Ligi 2'nci Ayak Yarışı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda U15 kadın kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Mimosa Meroni birinci sırayı elde ederken, Çağla Anadol ikinci, Alya Nacaroğlu üçüncü oldu. U15 erkek kategorisinde Urla Deniz Kulübü'nden Denizhan Tunç birinci sırayı, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Burak Orhan ikinci sırayı ve Kaan Erdoğan üçüncü sırayı aldı. U17 Kadın kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Elif Ercan birinciliği, Ayşe Demirkurt ikinciliği ve Ela Samanlı üçüncülüğü elde etti.U17 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Ozan Özay birinci, ferdi olarak yarışan Ali Günen ikinci ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Tan Tandoğan üçüncü oldu. Ferdi olarak yarışan Asya Anastasa Varcıoğlu U21 Kadın kategorisinde ilk sırayı alırken, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Aylin Özay ikinci, Yenifoça Windsurf Kulübü'nden İdil Baboğlu üçüncü oldu. U21 Erkek kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Emir Gürsoy birinciliği, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Ömer Üçer ikinciliği ve Cengizhan Doğan üçüncülüğü aldı.BÜYÜKLERDE FULYA ÜNLÜ ZİRVEDEBüyük kadın kategorisinde Göztepe'den Fulya Ünlü birinci, Büyükçekmece Mimar Sinan Windsurf Kulübü'nden Niet Tulumen ikinci ve ferdi olarak yarışan Elif Dağdeviren üçüncü sırayı aldı. Erkek kategorisinde Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü'nden Ege Şefik Kut birinci olurken, Göztepe'den Ertuğrul İçingir kürsüde ikinci sırada, Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü'nden Ali Urgancı üçüncü sırada yer buldu. Master kategorisinde ise Büyükçekmece Mimar Sinan Windsurf Kulübü'nden Serdar Varol birinci, Göztepe'den Tayfun Onur ikinci, Mimar Sinan Windsurf Kulübü'nden Serkan Serttaş üçüncü oldu.

Kazananlara ödül ve madalyalarını Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanı Orkun Artar, Yarış Komite Başkanı Ergin Özden, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Türkiye Yelken Federasyon Başkanı Özlem Akdurak tarafından verildi. TYF 2021 Funboard Slalom Ligi 3'üncü Ayak Yarışı 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde Urla'da yapılacak.


- İzmir
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı
TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı

Türkiye, Yelken, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TYF 2021 Funboard Slalom Ligi Çeşme'de yapıldı - Son Dakika Spor


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