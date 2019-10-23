Son Dakika Haberleri: Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na Bodrum ev sahipliği yapacak
Son Dakika Spor Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na Bodrum ev sahipliği yapacak

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na Bodrum ev sahipliği yapacak

18 dakika önce

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek.

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na Bodrum ev sahipliği yapacak, System.String[]

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Dragon Birliğinin (IDA) İtalya'da düzenlenen genel kurulunda alınan kararla, 2023 Dünya Şampiyonası'na Bodrum'un ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Bodrum, 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'nın ardından ikinci bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak.

Dünya Şampiyonası, Bodrum, İtalya, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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