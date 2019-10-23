Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na Bodrum ev sahipliği yapacak
18 dakika önce
Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Dragon Birliğinin (IDA) İtalya'da düzenlenen genel kurulunda alınan kararla, 2023 Dünya Şampiyonası'na Bodrum'un ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Bodrum, 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'nın ardından ikinci bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak.
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