Yelkende 420 Gelişim Kampı, Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 420 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, 420 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak. Kamp, antrenörler Tayfun Erey, Onur Karasu ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.

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