Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübünün ev sahipliğindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.
Kamp, antrenörler Onur Karasu ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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