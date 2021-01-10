Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek

10.01.2021 17:55
Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübünün ev sahipliğindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, antrenörler Onur Karasu ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika Spor


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