Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı İstanbul'da düzenlendi
01.02.2021 16:47
Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan 470 Genç Gelişim Kampı İstanbul'da düzenlendi.
Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan 470 Genç Gelişim Kampı İstanbul'da düzenlendi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek organize edildi.
Kamp, antrenör Onur Karasu, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Sergen Birincioğlu ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi antrenörü Kaan Tuna gözetiminde yapıldı.
Son Dakika Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti