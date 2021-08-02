Yelkende 470 Gençler Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Yelkende 470 Gençler Avrupa Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 13 ülkeden 35 ekip mücadele etti.

Şampiyonada milli sporculardan Kerem Erkmen, Derin Açal (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 21 yaş altı kategorisinde 7. sırayı alırken, genel kategoride ise 18. oldu.

Deniz Saltık, Toprak Şengüller (Fenerbahçe Doğuş Yelken) genel kategoride 24. sırada, Dario Deniz Ergün, Ece Asya İkizler (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 21 yaş altı kategorisinde 10. sırada, genel kategoride 26. oldu.

Efe Tulcalı, Defne Danışmend (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 21 yaş altı kategorisinde 11. sırada, genel kategoride 27. sırada yer aldı. Alçin Subaşı, Ege Çikoğlu (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 21 yaş altı kategorisinde 14. olurken, genel kategoride 32. sırada yarışı tamamladı.