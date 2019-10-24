Yelkende Ali Poyraz Özdemir'den üçüncülük

Optimist Junior Milli Takımı sporcusu Ali Poyraz Özdemir, Abu Dabi Open Regatta'da üçüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve 94 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda gerçekleştirilen 6 yarış sonucunda junior kategorisinde Optimist Junior Milli Takımı'ndan Ali Poyraz Özdemir, üçüncülüğü elde etti.

Yarışları; Kutsal Güneş Kurnaz 7.sırada, Tayfun Türk 9.sırada, Mert Doğan 12. sırada ve Irmak Süvari 13.sırada tamamladı.