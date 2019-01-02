Yelkende Avrupa Kupası İkinciliği
43 dakika önce
Milli yelkenci Alp Baltalı, 2018 Laser Avrupa Kupası Hırvatistan etabının 19 yaş altı kategorisi laser standard sınıfında ikincilik elde etti.
Milli yelkenci Alp Baltalı, 2018 Laser Avrupa
Kupası Hırvatistan
etabının 19 yaş altı kategorisi laser standard sınıfında ikincilik elde etti. Türkiye
Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 25 sporcunun mücadele ettiği etapta 3 yarış gerçekleştiren milli sporcu, 19 yaş altı kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Alp Baltalı, genel sıralamada ise beşinci oldu.
Bir diğer milli sporcu Alp Helvacı ise 19 yaş altı kategorisini 6., genel klasmanı ise 11. sırada tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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