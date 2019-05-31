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Yelkende birer altın ve bronz madalya

38 dakika önce

Milli sporcu Ejder Ginyol, 2019 Formula Kite (Uçurtma sörfü) Asya Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Yelkende birer altın ve bronz madalya, System.String[]
Milli sporcu Ejder Ginyol, 2019 Formula Kite (Uçurtma sörfü) Asya Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen şampiyonada, 11 ülkeden 26 sporcu mücadele etti.
Milli sporcu Ejder Ginyol master kategorisinde altın, erkekler kategorisinde ise bronz madalya kazandı. Kadınlar kategorisinde yarışan Bilge Öztürk ise şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:57 Kaynak: AA
Spor
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