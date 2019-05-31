Yelkende birer altın ve bronz madalya
38 dakika önce
Milli sporcu Ejder Ginyol, 2019 Formula Kite (Uçurtma sörfü) Asya Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:57 Kaynak: AA
Milli sporcu Ejder Ginyol, 2019 Formula Kite (Uçurtma sörfü) Asya
Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı. Türkiye
Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin
'de düzenlenen şampiyonada, 11 ülkeden 26 sporcu mücadele etti.
Milli sporcu Ejder Ginyol master kategorisinde altın, erkekler kategorisinde ise bronz madalya kazandı. Kadınlar kategorisinde yarışan Bilge Öztürk
ise şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.
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