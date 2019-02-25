Yelkende Çınar Kardeşlerden Üçüncülük

Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu.

Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu.



Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-24 Şubat tarihlerinde Sanremo kentinde organize edilen yarışlarda, 18 ülkeden 47 tekne mücadele etti. Deniz-Ateş ikilisi, 10 yarış sonunda topladıkları 52 net puanla üçüncü sırayı aldı.



Rasim Yaşar-Kaan Parlas ikilisi ise yarışları 32. sırada tamamladı.

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