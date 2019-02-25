Son Dakika Haberleri: Yelkende Çınar Kardeşlerden Üçüncülük

Yelkende Çınar Kardeşlerden Üçüncülük

4 dakika önce

Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu.

Yelkende Çınar Kardeşlerden Üçüncülük, System.String[]
Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-24 Şubat tarihlerinde Sanremo kentinde organize edilen yarışlarda, 18 ülkeden 47 tekne mücadele etti. Deniz-Ateş ikilisi, 10 yarış sonunda topladıkları 52 net puanla üçüncü sırayı aldı.

Rasim Yaşar-Kaan Parlas ikilisi ise yarışları 32. sırada tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Spor
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