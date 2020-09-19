Yelkende dingi eğitmeni ve öğreticisi yetiştirme kursu Adana'da düzenlenecek

Federasyondan yapılan açıklamada, kursun 12-16 Ekim tarihlerinde, Yelken İhtisas Kulübü'nde eğitmen Emrah Sürmen tarafından verileceği ifade edildi.

Türkiye Yelken Federasyonu, dingi eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursunu Adana 'da düzenleyecek.

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