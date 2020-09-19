Yelkende dingi eğitmeni ve öğreticisi yetiştirme kursu Adana'da düzenlenecek - Son Dakika

Yelkende dingi eğitmeni ve öğreticisi yetiştirme kursu Adana'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, dingi eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursunu Adana'da düzenleyecek.

Yelkende dingi eğitmeni ve öğreticisi yetiştirme kursu Adana'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu, dingi eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursunu Adana'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, kursun 12-16 Ekim tarihlerinde, Yelken İhtisas Kulübü'nde eğitmen Emrah Sürmen tarafından verileceği ifade edildi.

Kursun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 gün video konferans yöntemiyle çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde planlandığı belirtildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Yelken, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yelkende dingi eğitmeni ve öğreticisi yetiştirme kursu Adana'da düzenlenecek - Son Dakika Spor

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