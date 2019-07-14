Yelkende Dünya Şampiyonası Bodrum'da
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KARAYİP Denizi'ndeki ada ülkesi Antigua'da gerçekleştirilen oylamada yelkende 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkını Türkiye kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
KARAYİP Denizi'ndeki ada ülkesi Antigua'da gerçekleştirilen oylamada yelkende 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkını Türkiye kazandı. Organizasyon, Bodrum'un ev sahipliğinde düzenlenecek.
Bodrum, ev sahipliği için Qindao (Çin), Liepaja (Letonya) ve Nayarit'le (Meksika) yarıştı. Antigua'daki 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda aday ülkelerin tanıtım sunumları sonrası yapılan genel kurul oylamasında ev sahipliği Bodrum'a verildi.
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