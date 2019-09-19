Son Dakika Haberleri: Yelkende federasyon kupası heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Yelkende federasyon kupası heyecanı

1 saat önce

YELKENDE Federasyon Kupası, Bodrum'da başladı.

Yelkende federasyon kupası heyecanı, System.String[]

YELKENDE Federasyon Kupası, Bodrum'da başladı. Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Kupası'na optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, laser radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, laser standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu katılıyor. Türkiye Yelken Federasyonu Kupası'nın ilk haftası 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kupada ikinci haftada 420-470 sınıfları, techno 293, RS: One ve RS: X rüzgar sörfü sınıfları denize çıkacak.

Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi
Türkiye 36. sıraya yükseldi 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:21:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yelkende federasyon kupası heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]