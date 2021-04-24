Yelkende Finn sınıfının 'Altın Kupa' yarışları Portekiz'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Finn sınıfının Altın Kupa yarışları ve hazırlık kampının 26 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Finn sınıfının Altın Kupa yarışları ve hazırlık kampının 26 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yelken Federasyonu tarafından Porto'da organize edilecek yarışlar öncesinde, hazırlık kampı yapılacak. Kampa milli yelkenci Alican Kaynar, Jose Maria Van Der Ploeg Garcia'nın antrenörlüğünde katılacak.

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