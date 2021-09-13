Yelkende "Geleceğim Sensin" projesinin ilk toplantısı İzmir'de yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından hayata geçirilen "Geleceğim Sensin" projesinin ilk toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi.

TYF'den yapılan açıklamada, yelken sporunun gelecek nesillere sağlam altyapı bilinci ile aktarılması amacıyla hayata geçirilen "Geleceğim Sensin" projesiyle, sporcuların üniversite öğrenimlerini Spor Bilimleri Fakülteleri veya Beden Eğitimi Yüksek Okulları'nda gerçekleştirmesinin hedeflendiği belirtildi.

İzmir'deki bir otelde iki gün süren toplantının ilk gününde TYF Sportif Direktörü Fatih Özmen ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Meliha Canpolat'ın konuşmalarıyla başladığı, müfredat tanıtımının ardından TYF Laser Antrenörü Onur Derebaşı'nın bir sunum yaptığı bildirildi.

İkinci gün ise TYF Başkanı Özlem Akdurak'ın bir konuşma yaptığı ve TYF Optimist Antrenörü Alican Selcik'in bir sunum gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ayrıca "İletişim" (Antrenör-Sporcu İlişkisi), "Spor Ahlakı ve Etiği" ve "Dünyada Yelken ve Yelkenin Geleceği" atölyelerinin düzenlendiği aktarıldı.

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