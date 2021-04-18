Yelkende Laser Genç Milli Takımı belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın laser kategorisinde dereceye girenler belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ile Urla Deniz Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışların ikinci haftasında, Laser 4.7 sınıfında 34 kulüpten 104 yelkenci, Laser Radial sınıfında 17 kulüpten 37 yelkenci ve Laser Standard sınıfında ise 6 kulüpten 8 yelkenci mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Özlem Akdurak, "İçinden geçtiğimiz dönem hepimizi bazı şeylerden mahrum bırakıyor. Bu zor koşullara rağmen işlerini yapmaya devam eden hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mızın geçen yılki girişimleriyle, milli forma giymeye hak kazanmış sporcularımızın akademik ve spor hayatları artık daha dengeli olacak. Bu amaçla oluşturulan spor bursunu geçen yıl 12 arkadaşınız hak etti. İnanıyorum ki bu imkanlar sizlerin spor hayatınızı devam ettirebilmeniz için önemli bir motivasyon kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Laser Genç Milli Takımı'na girmeye hak kazanan sporcular şöyle:

Laser 4.7: Can Veysel Kaşka, Kemal Eren Turan, Mustafacan Öztuncel, Ali Berk Birer, Bahar Alkan, Hilal Melek Pehlivanoğlu.

Laser Radial: Umut Eyriparmak, Kemal Ege Özgün, Derin Baytur, Meriç Erdağlı, Zülal Alev Erkan, Lara Nalbantoğlu.

Laser Standard: Doruk Demircan, Uygar Kızılkaya.