Yelkende Laser Standard Hazırlık Kampı, Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Laser Standard Hazırlık Kampı'nı 22 Şubat-1 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.
Kamp, antrenörler Mustafa Çakır ve Yaşar Kabakçıoğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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