Yelkende laser standard sınıfının olimpiyat kota yarışları Portekiz'de düzenlenecek

Yelkende laser standard sınıfının olimpiyat kota yarışları ve hazırlık kampı, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları için son iki kotanın belirleneceği yarışlar, 17-24 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Mustafa Çakır'ın antrenörlüğünde milli sporcu Berkay Abay, Alp Rona Rodopman ve Yiğit Yalçın Çıtak katılacağı kamp ise yarın başlayıp, 26 Nisan Pazartesi günü sona erecek.