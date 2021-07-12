Yelkende milli kitesörfçü Ejder Ginyol İtalya'da birinci oldu

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Yelken Kulübü sporcusu Ejder Ginyol, İtalya'da katıldığı "2021 Kitefoil World Series Gizzeria Etabı"nı birinci tamamladı.

Milli kitesörfçü Ejder Ginyol, İtalya 'da düzenlenen 2021 Kitefoil Dünya Serisi Gizzeria Etabı'nda master kategorisinde birinciliği elde etti.

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