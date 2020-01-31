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Yelkende "Milli Takım Aday Kampı" İzmir'de yapıldı
6 saat önce
Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan "420 Milli Takım Aday Kampı" İzmir'de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan "420 Milli Takım Aday Kampı" İzmir'de yapıldı.
Kamp, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde 25-30 Ocak'ta antrenör Tayfun Erey gözetiminde gerçekleştirildi.
Tayfun Erey, yaptığı açıklamada, başarılı bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirtti.
Farklı hava koşullarında deniz antrenmanları yaptıklarını bildiren Erey "Yelkencilerimizin performanslarından memnunum." ifadelerini kullandı.
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