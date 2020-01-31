Yelkende "Milli Takım Aday Kampı" İzmir'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yelkende 'Milli Takım Aday Kampı' İzmir'de yapıldı - Son Dakika Spor

Yelkende "Milli Takım Aday Kampı" İzmir'de yapıldı

6 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan "420 Milli Takım Aday Kampı" İzmir'de yapıldı.

Yelkende

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan "420 Milli Takım Aday Kampı" İzmir'de yapıldı.

Kamp, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde 25-30 Ocak'ta antrenör Tayfun Erey gözetiminde gerçekleştirildi.

Tayfun Erey, yaptığı açıklamada, başarılı bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirtti.

Farklı hava koşullarında deniz antrenmanları yaptıklarını bildiren Erey "Yelkencilerimizin performanslarından memnunum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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