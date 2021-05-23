Yelkende olimpik hazırlık kampları, Portekiz ve İspanya'da yapılacak

Yelkende olimpik hazırlık kampları, Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Finn sınıfının kampı, milli yelkenci Alican Kaynar'ın katılımı ve Jose Maria Van Der Ploeg Garcia antrenörlüğünde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde Porto bölgesinde düzenlenecek.

470 sınıfının erkek milli sporcuları Deniz Çınar ile Ateş Çınar, kamplarını Romain Bonnaud'un antrenörlüğünde 24 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde, aynı sınıfın kadın milli yelkencileri Beste Kaynakçı ile Okyanus Arıkan ise Tayfun Erey'in antrenörlüğündeki kamplarını 27 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde İspanya'nın Santander bölgesinde yapacak.

Ayrıca milli yelkenci Dilara Uralp'ın Francisco Manchon Domingues antrenörlüğünde katılacağı RS: X kadın sınıfının kampı, 30 Mayıs-16 Haziran tarihlerinde İspanya'nın Cadiz bölgesinde gerçekleştirilecek.