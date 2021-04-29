Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapıldı

Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampta, milli sporcular Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım , Oğuz Önal, Yiğit Özbaşoğlu, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Firdevs Yeğin, İlayda Şen ve Defne Isabel Ramirez Zambrano yer aldı.

Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 11 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek gerçekleştirildi.

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