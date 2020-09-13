Yelkende "ORC Sportsboat Türkiye Şampiyonası" sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu 2020 ORC Sportsboat Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu 2020 ORC Sportsboat Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kalamış- İstanbul parkurunda gerçekleştirilen şampiyonanın genel klasman birinciliğini "One Design" isimli teknesiyle Şükrü Sanus ve ekibi elde etti. Onur Bilgen ve ekibi ise "Logo Jr-Agent" isimli teknesiyle yarışın alt klasman kategorisini ilk sırada bitirdi.

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