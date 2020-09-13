Yelkende "ORC Sportsboat Türkiye Şampiyonası" sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu 2020 ORC Sportsboat Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kalamış- İstanbul parkurunda gerçekleştirilen şampiyonanın genel klasman birinciliğini "One Design" isimli teknesiyle Şükrü Sanus ve ekibi elde etti.
Onur Bilgen ve ekibi ise "Logo Jr-Agent" isimli teknesiyle yarışın alt klasman kategorisini ilk sırada bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:13 - Kaynak: AA
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