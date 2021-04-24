Yelkende RS4 Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu Adana'da yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu, RS4 Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu'nun 10-14 Mayıs tarihlerinde Adana'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, RS4 Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu'nun 10-14 Mayıs tarihlerinde Adana'da düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Çukurova ilçesinde düzenlenecek kurs, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde, Dorukhan Özarslan eğitmenliğinde verilecek. Kursa katılmak için 6 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

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