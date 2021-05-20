Yelkende Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları İzmir'de yapılacak

Yarışmaya katılmak için, federasyonun web sitesinde yer alan 'Yelken bilgi sistemi' üzerinden, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Milli Takım Seçme Yarışlarına katılması planlanan sporcularımızın seçimi kulüplerimiz inisiyatifinde bulunmakla birlikte, Kovid-19 salgını risklerini asgari seviyede tutmak için, performans seviyesi nedeniyle tecrübe kazanacağı düşünülen, gençlik sınıflarında milli takıma seçilme potansiyeline sahip sporcularla katılım sağlanması tavsiye edilmektedir." denildi.

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