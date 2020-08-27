Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, ilk kez İstanbul Boğazı'nda yapılacak

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, bu yıl ilk kez İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

Önceki yıllarda İstanbul'da başlayan ve Bursa'nın Tirilye Mahallesi'nde koy içi yarışları ile devam eden organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Cahit Üren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle rota değişikliğine gittik. Şartlar böyle gerektirdi. Yarış 2 gün olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda olacağız. Böylece insanların yüzünü biraz daha denize çevirmesini amaçlıyoruz. 30 Ağustos Pazar günü de Moda Deniz Kulübünden start vererek Caddebostan'da yarışı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yarış öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Üren, "Kulüp olarak 17 Mart'ta kapandık. Her türlü tedbiri almaya çalıştık. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene dikkat etmek çok önemli. Tekne sahipleri, kayıt formlarında bu tedbirlere uyduklarını beyan ediyor. En ufak aksaklık olursa bu iş duracak. Bu da bizi rahatsız eder. Tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bu, bir bilinç işi. Tüm katılımcıların bunun farkında olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Katılımcı sayısı ile ilgili de bilgi veren Cahit Üren, "Yarışta 40'ın üzerinde katılımcının yer almasını bekliyoruz. Bu, mevcut şartlarda güzel bir sayı. Yarışta ölçülü tekneleri gruplara ayırıyoruz ve bunların içinden genel şampiyon çıkarıyoruz. TAYK'ın kuruluş amacı Türkiye'de yapılan bu etkinlikleri yurt dışına tanıtmak. Başarılarımızı da yurt dışında göstermek. Yelkenin, bir ülkenin güler yüzü olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ahmet Eker: "Eker markası, yelkenle özdeşleşti"

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü ve Eker Sailing Takımı Dümencisi Ahmet Eker, yelken sporuna en önemli desteği veren markalardan biri olduklarını aktardı.

Yelken ve koşu organizasyonlarına sponsor olduklarının altını çizen Eker, "Ailece yelkeni çok seviyoruz ve yapıyoruz. Ben ve kız kardeşim, yarışlara katılıyoruz. Yelkenin çok içindeyiz. Sponsor olmamızın sebeplerinden biri bu. Eker markası yelkenle özdeşleşti. Yelken sporuna 8-10 senedir sponsor oluyoruz. Bulunduğumuz şehir olan Bursa'da yelkenin gelişmesi için destek veriyoruz. Yelken sporuna en önemli desteği veren markalardan biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Boğaz yarışlarının çekişmeli geçtiğini ifade eden Ahmet Eker, "İki tür şeklinde kısa bir rota belirledik. İlk başta akıntılarla savaşılacak. Daha sonra akıntıyı kullanacağız ve geri gelip tekrar akıntıyla savaşarak bir yarış yapacağız. Boğaz yarışı, heyecan verici. Bu yarışın amacı Bursa'daki yelkencilerlerle İstanbul'daki yelkencileri bir araya getirmek. Ancak salgın nedeniyle böyle bir karar aldık. Bazı katılımcıların otelde kalması gerekiyordu. Ayrıca teknede fazla vakit geçirilmesini de istemedik. Yarışları, kısa sürmesi için İstanbul içinde yapma kararı aldık. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Hafta sonu rüzgar da olacak. Güzel bir poyraz esecek gibi görünüyor. Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.