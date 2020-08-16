Yelkende TAYK Trofesi heyecanı İstanbul'da başladı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 2020 TAYK Trofesi, İstanbul'da başladı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 2020 TAYK Trofesi, İstanbul'da başladı. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirileceği ifade edildi. Prens Adaları Kupası ile başlayan TAYK Trofesi, 22 Ağustos'ta Burgazada Deniz Kulübü, 29-30 Ağustos tarihlerinde Olympos Boğaziçi, 12-13 Eylül tarihlerinde Deniz Kuvvetleri, 3 Ekim'de Moda Deniz Kulübü, 17-18 Ekim'de Burgan Leasing İstanbul, 7 Kasım'da Fahir Çelikbaş, 21 Kasım'da Ertan Balin Kupası ile devam edecek ve 12 Aralık'ta düzenlenecek Samim Arduman Kupası ile sona erecek.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:11

Kaynak: AA

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