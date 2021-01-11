Yelkende Techno 293 Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Techno 293 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Techno 293 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Urla Deniz Kulübünün ev sahipliğindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak. Kamp, antrenörler Onur Yalçın ve Tuğrul Albayraksaran gözetiminde gerçekleştirilecek. Laser 4.7 Gelişim Kampı ise 25-29 Ocak tarihlerinde, Onur Derebaşı, Serkan Yapan ve Gökhan Durkal'ın antrenörlüğünde Muğla'da yapılacak.

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