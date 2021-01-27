Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı milli takım seçme niteliğindeki yarışlar 8- 14 Mart tarihlerinde, Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.

2021 Türkiye Şampiyonası'nın Techno Plus ve Techno 293 sınıfı yelken yarışları İzmir 'de düzenlenecek.

Son Dakika › Spor › Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor

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