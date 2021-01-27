2021 Türkiye Şampiyonası'nın Techno Plus ve Techno 293 sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı milli takım seçme niteliğindeki yarışlar 8- 14 Mart tarihlerinde, Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.
Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor