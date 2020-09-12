Yelkende Türkiye Pirat Birliği Bilgilendirme Toplantısı çevrim içi yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), 2020 yılı ile 2021 yılı planlarının görüşüldüğü Türkiye Pirat Birliği Bilgilendirme Toplantısı'nı çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, TYF Başkanı Özlem Akdurak, Pirat Birliği Başkanı Burçin Ahıskal, birliğin yönetim kurulu üyeleri ve 50 pirat sporcusu katıldı.

Toplantıda, Akdurak'ın pirat sporcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yapılan çalışmaları aktarmasının yanı sıra İsviçre'de planlanan 2021 Avrupa Pirat Şampiyonası ile bütçe konuları da görüşüldü.