Yelkende TUYEP öğreticisi ve eğitmeni kursu çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) Öğreticisi ve Eğitmeni Kursları'nın teorik dersleri çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-14 Mayıs tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek kursa katılmak için 6 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu, Berk Uzel ile Gürbüz Arıkan'ın, RS4 Rüzgar Sörfü, Dorukhan Özarslan'ın, Uçurtma Sörfü dersleri ise Ogan Tüzel eğitmenliğinde verilecek.