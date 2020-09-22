Yelkende uçurtma sörfü eğitmeni ve öğreticisi kursu Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, uçurtma sörfü eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursunu Muğla'da düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, kursun 26-30 Ekim tarihlerinde, eğitmen Taner Akyurt tarafından verileceği ifade edildi.
Kursun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 gün video konferans yöntemiyle çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde planlandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:51 - Kaynak: AA
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