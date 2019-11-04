Yelkende Yiğit Yalçın Çitak dünya ikincisi oldu
6 saat önce
Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çitak, 19 yaş altında ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: AA
Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çitak, 19 yaş altında ikinci oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Split kentinde 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Yiğit, 19 yaş altında dünya ikinciliği elde etti. Yiğit, 21 yaş altı kategorisini ise dünya beşincisi olarak tamamladı.
Milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, 2019 Laser Radial Gençler Dünya Şampiyonası ve World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'da şampiyonluk elde etmişti.
Türkiye 2020 yılında doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapacak Çinli Sunvalley Group, 60'ın üzerinde ülkeden sonra Türkiye'de de satışlara başlıyor Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabı sorulur