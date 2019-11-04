Yelkende Yiğit Yalçın Çitak dünya ikincisi oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çitak, 19 yaş altında ikinci oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Split kentinde 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Yiğit, 19 yaş altında dünya ikinciliği elde etti. Yiğit, 21 yaş altı kategorisini ise dünya beşincisi olarak tamamladı.

Milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, 2019 Laser Radial Gençler Dünya Şampiyonası ve World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'da şampiyonluk elde etmişti.