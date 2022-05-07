Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler - Son Dakika
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Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler

07.05.2022 00:40

Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler İklim değişikliğine dikkat çekmek için yelken açtılar İklim değişikliğine dikkat çekmek için Artvin'den yelken açan 3 yelkenci Türkiye'nin tüm kıyılarını ziyaret ediyor.

Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler

İklim değişikliğine dikkat çekmek için yelken açtılar

MUĞLA - İklim değişikliğine dikkat çekmek için Artvin'den yelken açan 3 yelkenci Türkiye'nin tüm kıyılarını ziyaret ediyor. Yelkenciler, bugün Bodrum'a ulaştı.

Yelken eğitmeni Murat Tan ve amatör denizciler Levent Çelik ve Onur Erdemir, iklim değişikliğine dikkat çekmek için, Türkiye kıyılarında Artvin'den Hatay'a kadar yelken açıyor. "Geleceğe yelken açıyoruz" sloganıyla 22 Nisan'da yelken açan denizciler, mecbur kalmadıkça motor çalıştırmıyor, yolculuklarının büyük bölümünü yelkenle yapıyor. Yelkenciler, denizde gördükleri çöpleri de topluyor.

Geçen yıl Muğla'da çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarına destek veren 3 denizci, bugün Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Kumbahçe İskelesi'ne demirleyen denizciler, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yelken eğitmeni Murat Tan ve teknenin kaptanı Murat Tan, şunları dile getirdi:

"Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü ile 'Gelecek için yelken açıyoruz' bu bizim ortak projemiz. Geçtiğimiz 2 yılda yangın, deprem, sel doğaya verdiğimiz zararlar ve doğada yaşadığımız sorunları göz önünde bulundurunca doğayı çok hızlı yok ettiğimizi fark ettik. Bir şey yapmamız gerekiyor. Bizde bunun için önce İzmir'den planlığımız büyük seyir için Artvin'e yola çıktık. Amacımız Türkiye'nin bir uç deniz noktasından diğer uç deniz noktası Hatay'a kadar gidip bütün kıyılara tek tek durup analiz için oralardan sular alıp insanlara bu konuyla ilgili detayları anlatmak. Geleceğimizin ve çocuklarımızın gelecekteki hayatları daha güzel olsun ve doğayı kurtaralım diye farkındalık oluşturduk. Yolculuğumuzun 14'üncü günündeyiz. Büyük seyre 22 Nisan'da Artvin'den başladık. Toplamda Türkiye çevresi 1400 mil, biz santim santim dokunarak geçtiğimiz için 1700 civarı deniz mili yol yapacağız."

Denizde buldukları çöpleri tekneye aldıklarını ve bu çöplerin geri dönüşüme gitmesini sağlayacaklarını söyleyen Levent Çelik, "Yemek olarak da hazır gıdadan, paket gıdadan tamamen kaçınıyoruz. Ailemizin, akrabalarımızın bize yaptıkları erişteler, reçeller, peynirler, bu tip gıdalarla besin ihtiyacımızı karşılıyoruz. Paketli ve hazır ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak duruyoruz. Zaten yola çıkış amacımız da bu. Çevreye minimum zarar vermek, minimum karbon ayak izi bırakmak. Çok mecbur kalmadıkça motor çalıştırmıyoruz. Sadece rüzgar gücüyle gidiyoruz. Bu da fosil tüketmemizi engelliyor." dedi.

Yelkenciler, 12 Mayıs'ta turu tamamlamayı planlıyorlar.

Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler
Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler
Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler
Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler
Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler
Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler
Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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