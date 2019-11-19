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Yelkenler Büyükçekmece'de rüzgarla buluştu

6 saat önce

Büyükçekmece'de yelken sporcuları yelkenlerini rüzgarla buluşturdu.

Yelkenler Büyükçekmece'de rüzgarla buluştu, System.String[]

Büyükçekmece'de yelken sporcuları yelkenlerini rüzgarla buluşturdu. Yüzlerce yelkenli, "TYF Türkiye Şampiyonası" için kıyasıya mücadele etti.


Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği, Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen "TYF Türkiye Şampiyonası" ilk startını verdi. Sporcular yelkenlerini hazırladıktan sonra teknelerini denizle, yelkenlerini ise rüzgarla buluşturdu. 600'den fazla yelkenlinin bulunduğu Büyükçekmece koyunda sporcular tüm hünerlerini sergiledi. 59 kulüpten 620 sporcunun kıyasıya mücadele edeceği şampiyonanın ilk etabında 7-14 yaş arası sporcular Optimist, 14-18 yaş arası sporcular ise Laser 4.7 kategorisinde yarışacak. Daha sonraki haftalarda ise Laser Radial, Laser Standard, 420 - 470 - RS: X - RS: One - Techno 293 ve Funboard Slalom kategorilerinde yarışmalar devam edecek. Heyecanın dorukta olduğu yarış 30 Kasım'a kadar devam edecek.


"Bin sporcunun denize çıkıp Türkiye Şampiyonu unvanı için yarışmasını bekliyoruz"


Bine yakın sporcunun Büyükçekmece'de ilk defa yarışacağını ifade eden Büyükçekmece Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Mete Çıtır, "Türkiye Yelken Federasyonu kurulduğundan bu yana her yıl Türkiye Yelken Şampiyonası düzenleniyor. Fakat bu yılın özelliği ilk defa Büyükçekmece koyunda düzenleniyor olmasıdır. Dolayısıyla tarihi bir hafta geçiriyoruz. Ayrıca katılım da oldukça yüksek. İlk hafta 620 sporcu 2 ayrı parkurda yarışacak. İkinci hafta da 250 sporcu tekrar başka sınıflarda yarışmak üzere kulübümüzde misafir edilecek. İki hafta içinde 900-1000 arasında sporcunun denize çıkıp Türkiye Şampiyonu unvanını almak üzere yarışmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


"İlk yarışım olacak"


Eğlenceli bir spor olduğunu belirten Arda Çavaş, "Bence eğlenceli fakat güç isteyen bir spor. Kendini zorluyorsun biraz. İlk yarışım olacak. İnşallah ilk 10'a girerim" dedi.


Diğer yarışan sporculara başarılar dileyen Can Er, "9 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Öncelikle tüm katılan sporculara başarılar diliyorum. Rüzgarları bol olsun. İnşallah iyi bir sonuç çıkartırlar" diye konuştu.


"9 yaşından beri yelken sporu yapıyorum"


2 buçuk yıldır yelken sporuyla uğraşan Ela Tırpancı, "9 yaşından beri 2 buçuk yıldır yelken sporu yapıyorum. İlk önce rüzgar sörfünü görüyordum. Oradan merakım başladı. Ama ona yaşım yetmediği için yelkene başladım. Herkese başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yarış olur" dedi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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