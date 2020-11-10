Yelkenler deprem mağdurları için açıldı

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Güz Trofesi 2. Ayak Yarışları, 26 teknenin kayıt vermesi ile Çeşme Marina'da gerçekleştirildi.

7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda, yelkenliler bu defa depremzedeler için yarıştı. EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer, "Düzenlenen tüm yarışların bizdeki yeri ayrı; fakat bu hafta sonu gerçekleşen yarışlar her bir yelkencimiz için bambaşka bir önem taşıyor. Yakın zamanda yaşadığımız Seferihisar merkezli depremde mağdur olan birçok insanımıza yarıştan elde edilen tüm gelirin bağışlanacağını bildirmek isteriz" dedi.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da, " Türkiye'nin en yüksek katılımlı yelken yarışlarına ev sahipliği yapıyor olmak ve bu yarış ayağında böyle güzel bir amaçla yelken sevdalılarını bir noktada buluşturuyor olmak bizim için gurur verici. İnsanımız bir kere daha paylaşmanın en güzel örneğini sergiliyor. Yardımlaşma içerisinde en kısa sürede depremin yaralarının sarılmasını diliyoruz" diye belirtti.

Birinci ayak yarışlarında olduğu gibi yine pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen yarışlar öncesi brifingler WhatsApp üzerinden yayınlandı. Yarış teknelerinin de farklı pontonlara yerleştirildiği etkinlikte, Çeşme Marina'nın güvenlik ve temizlik ekipleri başta olmak üzere tüm personeli kurallara uyulmasında azami özen göstermeye devam etti.

Yarışın ilk günü, hakemlerin parkurda yaptığı ölçümlerde deniz ve rüzgar durumunun güvenlik limitleri üzerinde seyretmesi üzerine, hakem kurulu tehir altı aydın toka ilan ederek ilk günün yarışsız tamamlanması kararını aldı. İkinci günde yarışa uygun hava koşulunun tespitiyle, tüm sınıflarda ilk yarışta A2 rotası ve ikinci yarışta Coğrafi 1 rotasında yarışmak üzere saat 12: 00'de start alındı. A2 rotasını tamamlayan 20 IRC sınıfı ve 6Destek sınıfı toplam 26 tekne, zamanlama konusunda yapılan değişiklikle birlikte tek yarışla günü tamamladı.

12-13 Aralık tarihinde gerçekleşecek İzmir Güz Trofesi 3. Ayak Yarışları da, tamamlandıktan sonra uygulanan sıkı pandemi kurallarımız gereği birinci, ikinci ve üçüncülere kupaları bulundukları pontonlarda törensiz teslim edilecek. - İZMİR