Yelkenler İstanbul Boğazı'nda açıldı - Son Dakika

Yelkenler İstanbul Boğazı'nda açıldı

İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup her sene olduğu gibi bu sene de Boğaz'ı renklendirdi.

Yelkenler İstanbul Boğazı'nda açıldı, System.String[]

İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup her sene olduğu gibi bu sene de Boğaz'ı renklendirdi. Bu yıl 19.'su düzenlenen kupanın Boğaz yarışı, bugün gerçekleşti. Şampiyon ise yarın belli olacak.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın ilk günü İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Korona virüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen ve rengarenk yelkenlilerin kıyasıya mücadele ettiği yarış, bir kez daha Boğaz'da görsel bir şölen oluşturdu. Türkiye'nin tanıtımına da önemli ölçüde katkı sağlayan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bu yıl 19. defa yelkenseverleri bir araya getirdi.

Boğaz'a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan yelkenliler Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünden saat 12.00'de start aldı. Yelkenliler, Çırağan Sarayı'nın önünden geçip, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen 50 yelkenli, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptı.

Şampiyon yarın belli olacak

Dev mücadelenin ikinci ve son günü ise yarın koşulacak. Yelkenciler Caddebostan'da koşulacak şamandıra yarışlarıyla mutlu sona ulaşabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip 2004 yılında Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Turkcell Platinum Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası'na bir yıl boyunca sahip olma hakkını elde edecek.

Tüm yarışlarda sıkı korona virüs önlemleri alındı

19. kez boğazın ev sahipliği yaptığı organizasyon boyunca COVID-19'a karşı sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri alındı. Her tekneye uyarı levhaları konurken, yelkenciler teknelerini sık sık dezenfekte etti. Her katılımcının yelkenlisinde yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven de hazır bulunurken, yarışmacılar, ateş ölçümleri yaparak bindikleri teknelerinde sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yelkenler İstanbul Boğazı'nda açıldı - Son Dakika Spor

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