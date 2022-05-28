Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar

28.05.2022 12:54
Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar

Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmaya çalışan 105 düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu iki insan kaçakçısı şüphelisi, Çeşme ilçesindeki Alaçatı açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmaya çalışan 105 düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu iki insan kaçakçısı şüphelisi, Çeşme ilçesindeki Alaçatı açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında yelkenli bir tekneyi durduran Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknede yaptıkları aramada 105 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı oldukları şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

İtalya'ya yasa dışı yollarla kaçmak istedikleri öğrenilen düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatılırken, insan kaçakçısı şüphelisi iki kişi gözaltına alındı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alaçatı, İtalya, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar - Son Dakika


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