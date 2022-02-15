Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere yelkenli tekne ile denize açılan 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Milas açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik mobil radarı, yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan tekne içerisinde yakalanan 111 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Gözaltına alınan 2 organizatörün işlemleri sürerken, göçmenlerin kişi başı 5 bin euro ödedikleri öğrenildi.