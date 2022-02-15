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Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı

15.02.2022 18:39
Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere yelkenli tekne ile denize açılan 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere yelkenli tekne ile denize açılan 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Milas açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik mobil radarı, yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan tekne içerisinde yakalanan 111 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Gözaltına alınan 2 organizatörün işlemleri sürerken, göçmenlerin kişi başı 5 bin euro ödedikleri öğrenildi.


Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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