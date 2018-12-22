Son Dakika Haberleri: Yelkenli Teknede 44 Düzensiz Göçmenin Yakalanması - 5 Kişi Tutuklandı

Yelkenli Teknede 44 Düzensiz Göçmenin Yakalanması - 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliği ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturmada, tekneyi kullandığı tespit edilen O.A, C.A. ve M.A. ile göçmenlerin sevkıyatını yaptığı öne sürülen Y.D, N.Ö. ve S.M. yakalandı.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan O.A, C.A, M.A, Y.D. ve N.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, S.M. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık'ta, Yalıkavak açıklarında seyir halindeki "Damara" isimli yelkenli tekneye "dur" ihtarında bulunmuş, teknede, Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:09 Kaynak: AA

Muğla, Yunanistan, Bodrum, 3. Sayfa
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