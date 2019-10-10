Son Dakika Haberleri: Yelkenli teknede 52 göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Son Dakika Güncel Yelkenli teknede 52 göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Yelkenli teknede 52 göçmen ile 1 organizatör yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen ile Azerbaycan uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Yelkenli teknede 52 göçmen ile 1 organizatör yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen ile Azerbaycan uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü saat 04.30'da gelen ihbarla, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında yelkenli teknede bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botu ile bölgeye hareket eden ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede, tamamı Afganistan uyruklu 52 göçmen ile Azerbaycan uyruklu 1 organizatör yakalandı. 34'ü erkek, 8'i kadın ve 10'u çocuk olan göçmen grubuyla 1 göçmen kaçakçısı, kıyıya getirildi.Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör ise Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Seferihisar, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:41 Kaynak: DHA
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