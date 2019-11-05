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Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı

6 saat önce

- Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştıMUĞLA - Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek tarafından düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası 10 Kasım Atatürk Kupası'nda, yelkenli yatların mücadelesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

- Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı

MUĞLA - Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek tarafından düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası 10 Kasım Atatürk Kupası'nda, yelkenli yatların mücadelesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Göcek açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda, aralarında 12 ülkeden sporcuların olduğu 108 teknede, 768 yelkenci mücadele ediyor.

Yarışmacılar, yaklaşık dört saat uygun rüzgarın olması için Göcek koyu içinde bekledi. Rüzgarın başlamasının ardından yelkenciler, "D-Resort Kupası" için Göcek koyları ve Fethiye Körfezi'nde yelken açtı.

Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 12 ülkeden 768 yelkencinin katıldığını bildirdi.

Etkinliğe katılımın her yıl artarak devem etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Ugan, "Katılımın artarak devem etmesinin yatçıların Göcek'i ve etkinliği sevdiğini gösteriyor. Kasım gibi sezonun birçok yerde bittiği günlerde, yatçıları Fethiye Körfezi'nde Göcek'te ağırlamaktan ve turizme değer katmaktan mutluyuz" dedi.

Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı

Fethiye, Göcek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:58 Kaynak: İHA
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