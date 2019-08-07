Son Dakika Haberleri: Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2" Alanya'da
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Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2" Alanya'da

33 dakika önce

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 291 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarına demir attı.

Yelkenli yolcu gemisi
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 291 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarına demir attı.
Yunanistan'ın Kos Adası'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 291 yolcusuyla Alanya Limanı açıklarına geldi.
Burada demir atan gemideki yolcular, filikalar aracılığıyla limana aktarıldı.
Pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından tur otobüslerine alınan yolcular, kentin tarihi ve turistik bölgelerine götürüldü.
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki geminin, akşam saatlerinde Finike Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
Gemide, yolcuların haricinde 253 kişilik mürettebatın olduğu bildirildi.
Yunanistan, Kos Adası, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:59 Kaynak: AA
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