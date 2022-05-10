Yelkenlide 29 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Yelkenlide 29 göçmen yakalandı

10.05.2022 09:33
Yelkenlide 29 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir yelkenli tekne içerisinde 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir yelkenli tekne içerisinde 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde içerisinde 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı tespit edildi. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yelkenlide 29 göçmen yakalandı - Son Dakika


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