Yelkenlide 29 göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir yelkenli tekne içerisinde 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde içerisinde 29 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı tespit edildi. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA