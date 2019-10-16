Son Dakika Haberleri: Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Son Dakika Güncel Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından denize açılan yelkenli tekne ve lastik botta, toplam 85 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.

Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından denize açılan yelkenli tekne ve lastik botta, toplam 85 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.

Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen pazartesi sabahı saat 06.45 ve 07.30'da, Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 ayrı göçmen grubuna müdahale etti. Tekağaç açıklarında durdurulan yelkenli tekne ve lastik botta 40'ı Afganistan, 40'ı Suriye, 2'si Kongo, 2'si Irak, 1'i Filistin uyruklu toplam 85 göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.

32'sinin erkek, 19'unun kadın, 34'ünün çocuk olduğu bildirilen kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, organizatör ise güvenlik güçlerine teslim edildi.


Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:37 Kaynak: DHA
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