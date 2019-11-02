Yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda kıyasıya yarıştı

İstanbul Boğazı, Bosphorus Regatta Yelken Yarışı'ına ev sahipliği yaptı. Güzel havada gerçekleşen yarışa 200 yelkenli katıldı. Yelkenliler kıyasıya yarışırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

İstanbul Boğazı, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı'ına ev sahipliği yaptı. Visa sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin, 200'ü aşkın teknenin katılımıyla İstanbul'un en geniş katılımlı yelken yarışı olarak tarihe geçtiği belirtildi. Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında Türkiye'yi temsil edecek olan milli yelkenci Ecem Güzel'i de ağırladı. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, spora yıllardır destek verdiklerini ve destek vermeye devam edecekleri söyledi.

Yarış öncesi açıklama yapan Merve Tezel, "Şirket olarak global anlamda sporu destekliyoruz. Olimpiyatlara 30 yıldır ana sponsorluk yapıyoruz. Türkiye'de bugün bu yelkenli yarışına sponsor olduk. Zorlu bir yarış olacak, 200'ü aşkın tekne katıldı. İstanbul'daki en kalabalık yelkenli yarışı olduğu söyleniyor. Olimpiyat sponsorluğumuz kapsamında olimpiyatlara hazırlanan sporcuları da destekliyoruz. Team Visa programı kapsamında milli yelkenci Ecem Güzel, ülkemizi Tokyo'da temsil edecek. Takımıza dahil ettik, kadının yelken sporundaki başarısına ilham kaynağı olmasını istiyoruz. Şirket olarak sporcu ruhuna ve olimpiyat ruhuna destek olmaya çalışıyoruz. Katılımcılara ve milli sporcumuz Ecem Güzel'e başarılar diliyorum" dedi.

Milli yelkenci Ecem Güzel ise şöyle konuştu: "Etkinlik, yelkencilik adına çok büyük bir adım olacak. Boğaz yarışına katılan milli yelkenci olan birçok tanıdığım var. Bu yarış için çok heyecanlılardı. Özellikle büyük ödül için yani İngiltere'deki yarışta ülkemizi temsil etmek isteyen birçok yelkenci var. Ayrıca şirketin desteği her zaman için çok önemli. Yelken sporunun gelişmesine büyük katkı sağladığına inanıyorum. İstanbul Boğazı için en zor parkurlardan bir tanesi diyebilirim. Bizim gibi küçük teknelerin boğazda yelken yapmaları yasak. Bu yarış için boğaz kapatılıyor, boğazın çok akıntılı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Team Visa'da olmak benim için mutluluk verici. Yelken dalında Türkiye'den tek sporcuyum. Bu da beni gururlandırıyor".

Yarışmada birinci olan ekibin, Mayıs ayında İngiltere'nin en önemli yarışlarından biri olan Southampton Round The Island Yarışı'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere yelken açacağı bildirildi.

(Adem Gürer - Murat Ergin/İHA)