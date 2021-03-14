Yellen: Yardımlar ekonominin yoluna girmesini destekleyecek

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin, "acıyı hafifletmek ve ekonominin yeniden yoluna girmesini sağlamak" için yeterli olduğunu vurguladı.

ABC News programının sorularını yanıtlayan Yellen, 1.9 trilyon dolarlık paketin 2022'de "tam istihdama" dönüş bazlı toparlanmayı kolaylaştıracağını vurguladı ve bu kapsamda ortaya çıkacak "enflasyon riski"nin, küçük ve "yönetilebilir" olduğunun altını çizdi.