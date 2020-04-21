Yellibel Yaylası'nda görüntülenen yılkı atları belgesellik görüntüler ortaya çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yellibel Yaylası'nda görüntülenen yılkı atları belgesellik görüntüler ortaya çıkardı - Son Dakika

Yellibel Yaylası'nda görüntülenen yılkı atları belgesellik görüntüler ortaya çıkardı

7 saat önce

Yellibel Yaylası'nda görüntülenen yılkı atları belgesellik görüntüler ortaya çıkardı 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülenen onlarca yılkı atları merak uyandırıyor Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'nda yaşayan onlanca yılkı atı, görüntülendi.

Yellibel Yaylası'nda görüntülenen yılkı atları belgesellik görüntüler ortaya çıkardı

2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülenen onlarca yılkı atları merak uyandırıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'nda yaşayan onlanca yılkı atı, görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen drone kamerayı fark eden yılkı atları, toplu halde koşturmaya başlayınca ortaya kendini hayran bırakan görüntüler çıktı.

Emirdağ ilçesine ismini veren 2300 rakımlı Emir Dağları'nda yaşayan onlarca atı fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Toplu hallerde gezen yılkı atları kendilerini görüntüleyen kamerayı fark edince bir anda koşturmaya başladı. Hep birlikte yaylalarda koşturan atların görüntüsü izleyenleri büyüledi. Çekimler Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Atların toplu halde gezmesi merak uyandırıyor

Emirdağ'da yaşayan Recep Morca, yılkı atlarının kişilere adrenalin duygusu yaşattığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Emirdağ yaylalarında hayvancılık, yaylacılık yapılır. İlkbaharda çıkılır, son baharda hayvancılık yapanlar şehirlere tekrar iner. Buraya Dereköy, Balcam ve Çatalca olmak 3 farklı yoldan Emir Dağları'na ulaşabiliriz. Emir Dağları'nda yazları serin, kışları ise soğuk ve karlı geçer. 2 bin 300 rakımlı bu yayla doğa tutkunlarının, fotoğraf tutkunları tarafından ziyaret edilir. Burada en dikkat çeken yılkı atlarımızdır. Yılkı atları için kış dönemlerinde belediye ve orman işletme görevlileri buraya sık sık yem bırakıyorlar. Doğada bu kadar fazla atın toplu halde olması merak uyandırıyor. Daha yakından görmeyi, fotoğraflamayı ya da videosunu çekmeyi istiyorsun. Onlar kaçtıkça sen yaklaşmak istiyorsun. Adrenalin hissi uyandırıyor. Bu durum Emir Dağları'na gelecekler için ekstra bir heyecan oluşturuyor."

" Türkiye'yi Emirdağ yaylalarına bekliyoruz"

Hayrun Nisa Yörük ise, Emirdağ yaylalarının insana huzur verdiğini ifade ederek, "Bu yaylara çok sık geliyoruz. Yılkı atları genellikle buraya gelip su içiyor. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Şu an insanlar yaylalara da gelmeye başladı. Buraya gelen güzel bir doğa, güzel çiçekleri ile karşılaşıyor. Nisan ayından sonra kekiklerde burada bulanabilecek. Burada insanlar huzur buluyor. İnsan buraya ne aramak için geliyorsa onu buluyordur" diye konuştu.

Yellibel Yaylası'nda görüntülenen yılkı atları belgesellik görüntüler ortaya çıkardı

Emirdağ, Türkiye, Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak         
23:50
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 00:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yellibel Yaylası'nda görüntülenen yılkı atları belgesellik görüntüler ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]