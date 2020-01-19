Son Dakika › Dünya › Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı - Son Dakika Dünya
Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı
6 saat önce
Kullanıcılara yerel restoranları tavsiye eden Yelp uygulamasına göre yemek için ABD’nin en iyi mekanı San Diego kentindeki bir seyyar kebapçı
Kullanıcılara yerel restoranları tavsiye eden Yelp uygulamasına göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego kentindeki bir seyyar kebapçı.
Irak asıllı Bryan Zeto'nun, bir araba parkında babası ile birlikte işlettiği "Shawarma Guys" adlı seyyar lokantısı, Yelp'in sitesinde 2020 yılının en iyi 100 restoranı kategorisinde birinci sırada.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45
Son Dakika Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı Hamileyken nişanlısından şiddet gördüğü söylenen oyuncu Ceren Kaplakarslan bebeğini Amerika'da dünyaya getirdi Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti! Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız