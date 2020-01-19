Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı - Son Dakika Dünya

Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı

6 saat önce

Kullanıcılara yerel restoranları tavsiye eden Yelp uygulamasına göre yemek için ABD’nin en iyi mekanı San Diego kentindeki bir seyyar kebapçı

Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı, System.String[]

Kullanıcılara yerel restoranları tavsiye eden Yelp uygulamasına göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego kentindeki bir seyyar kebapçı.


Irak asıllı Bryan Zeto'nun, bir araba parkında babası ile birlikte işlettiği "Shawarma Guys" adlı seyyar lokantısı, Yelp'in sitesinde 2020 yılının en iyi 100 restoranı kategorisinde birinci sırada.

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Amerika Birleşik Devletleri, San Diego, Yelp, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 
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